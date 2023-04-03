Кержаков рассказал о причинах ухода из кипрской "Кармиотиссы"

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.



В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда.



Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», — передает слова Кержакова Sports.