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16 минут назад

Кержаков рассказал о причинах ухода из кипрской "Кармиотиссы"

Газета.Ruиещё 2

Российский тренер Александр Кержаков рассказал о причинах своего ухода из кипрского клуба «Кармиотисса».

Кержаков рассказал о причинах ухода из кипрской "Кармиотиссы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.

В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда.

Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», — передает слова Кержакова Sports.

Россиянин возглавил клуб в начале февраля 2023 года. Свой первый матч во главе новой команды Кержаков выиграл. «Кармиотисса» одержала победу над «Аполлоном» 4:3. Под его руководством команда провела 7 матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и одна — ничьей.

Последним клубом для Кержакова был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 11-е место в турнирной таблице, заработав 33 очка. Стоит отметить, что в текущем сезоне команда снова находится в зоне стыковых матчей, а в начале января нижегородцы назначили нового тренера.

Футбол,Александр Кержаков,
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