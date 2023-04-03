Кержаков рассказал о причинах ухода из кипрской "Кармиотиссы"

Российский тренер Александр Кержаков рассказал о причинах своего ухода из кипрского клуба «Кармиотисса».
«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.
В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда.
Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», — передает слова Кержакова Sports.
Россиянин возглавил клуб в начале февраля 2023 года. Свой первый матч во главе новой команды Кержаков выиграл. «Кармиотисса» одержала победу над «Аполлоном» 4:3. Под его руководством команда провела 7 матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и одна — ничьей.
Последним клубом для Кержакова был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 11-е место в турнирной таблице, заработав 33 очка. Стоит отметить, что в текущем сезоне команда снова находится в зоне стыковых матчей, а в начале января нижегородцы назначили нового тренера.