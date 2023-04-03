В РФС ответили на слова Салиховой о приглашении Тедеско в сборную

«Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже несущественно. Автор предложения связан со «Спартаком»? Это был иностранец, который работал в России. Что касается Тедеско, у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году», — передает слова Дюкова «Спорт-Экспресс».