В РФС ответили на слова Салиховой о приглашении Тедеско в сборную

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова Заремы Салиховой о приглашении бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско в сборную России.
«Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже несущественно. Автор предложения связан со «Спартаком»? Это был иностранец, который работал в России. Что касается Тедеско, у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году», — передает слова Дюкова «Спорт-Экспресс».
Салихова ранее заявила, что предлагала Дюкову рассмотреть на пост главного тренера национальной команды Доменико Тедеско. Он возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.
С 2021 года сборную России возглавляет Валерий Карпин. Под его руководством сборная России заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. В стыковых матчах россияне не смогли принять участие из-за отстранения.