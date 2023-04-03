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59 минут назад

Артём Дзюба — лучший игрок 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Дзюба стал лучшим игроком тура РПЛ по версии WhoScored
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лучшим футболистом 21-го тура РПЛ признан нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба. Напомним, 34-летний форвард оформил дубль в матче с «Пари Нижним Новгородом». Всего в команду недели вошли по три футболиста из «Локомотива» и «Краснодара», по два — из «Зенита» и «Сочи», а также один из ЦСКА.

Сборная 21-го тура РПЛ: Денис Адамов («Сочи»), Дуглас Сантос («Зенит»), Ванья Дркушич («Сочи»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Волков («Краснодар»), Жоау Батчи («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Клаудиньо («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»), Артём Дзюба («Локомотив»).

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