Дзюба стал лучшим игроком тура РПЛ по версии WhoScored

Лучшим футболистом 21-го тура РПЛ признан нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба. Напомним, 34-летний форвард оформил дубль в матче с «Пари Нижним Новгородом». Всего в команду недели вошли по три футболиста из «Локомотива» и «Краснодара», по два — из «Зенита» и «Сочи», а также один из ЦСКА.