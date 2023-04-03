Непомнящий: «как это ни печально, но «Зенит» очень зависит от бразильцев»

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил спад петербургского «Зенита» после возобновления сезона в МИР РПЛ.После 21 тура МИР РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, набрав 51 очко. На втором месте идет «Ростов» — у него 44 очка.
В последнем матче РПЛ «сине бело голубые» обыграли «Урал» (2:0). До перерыва на матчи сборных «Зенит» в трех играх одержал только одну победу — над «Химками» (3:2). В двух других матчах петербургский клуб выступил неудачно — проиграл ЦСКА в чемпионате (0:1) и вылетел из ФОНБЕТ Кубка России, уступив «Динамо» (1:1, 4:5 — по пен.).
— «Зенит» победил после перерыва на матчи сборной, но до этого был неудачный отрезок. С чем был связан спад «Зенита»?
— Есть объективные причины. «Зенит» сыгранная команда — при условии, что в ее составе, в обойме есть по меньшей мере пять бразильцев. А был такой момент, когда не менее двух [бразильцев] выпадали.
Как это ни печально, но сегодняшний «Зенит» очень зависит от бразильцев. Те россияне, которые есть, — игроки высокого уровня, футболисты сборной, не вписываются в конструкцию «Зенита», если выпадает кто то легионеров. Нет того взаимопонимания. Это первая причина, по которой произошел спад.
Второй момент — весной команды, которые стоят на вылет, часто вдруг оказываются серьезными соперниками для фаворитов. Плюс не очень качественные поля сейчас. Спад ведь не только у «Зенита» — очки теряют и «Спартак», и ЦСКА, например.
Но команда Семака всё равно фаворит. Может быть, пару очков у них отыграют, а может, и наоборот — они еще на пару оторвутся. Но бесспорно — по качеству состава и футбола это очень добротная команда. Они своего не упустят, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».