Непомнящий: «как это ни печально, но «Зенит» очень зависит от бразильцев»

— «Зенит» победил после перерыва на матчи сборной, но до этого был неудачный отрезок. С чем был связан спад «Зенита»?

— Есть объективные причины. «Зенит» сыгранная команда — при условии, что в ее составе, в обойме есть по меньшей мере пять бразильцев. А был такой момент, когда не менее двух [бразильцев] выпадали.



Как это ни печально, но сегодняшний «Зенит» очень зависит от бразильцев. Те россияне, которые есть, — игроки высокого уровня, футболисты сборной, не вписываются в конструкцию «Зенита», если выпадает кто то легионеров. Нет того взаимопонимания. Это первая причина, по которой произошел спад.



Второй момент — весной команды, которые стоят на вылет, часто вдруг оказываются серьезными соперниками для фаворитов. Плюс не очень качественные поля сейчас. Спад ведь не только у «Зенита» — очки теряют и «Спартак», и ЦСКА, например.

Но команда Семака всё равно фаворит. Может быть, пару очков у них отыграют, а может, и наоборот — они еще на пару оторвутся. Но бесспорно — по качеству состава и футбола это очень добротная команда. Они своего не упустят, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».