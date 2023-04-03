Кипрский клуб заинтересован в выкупе Александра Кокорина

«Арис» заинтересован в выкупе Александра. Насколько это будет вероятно — не знаю. Данным вопросом занимается руководство. Как тренер могу сказать, что очень сильно хочу видеть Сашу в своём составе на следующий сезон», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.