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8 минут назад

«Арис» заинтересован в выкупе Александра Кокорина

Чемпионат.com

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что клуб заинтересован в приобретении российского нападающего Александра Кокорина на постоянной основе у итальянской «Фиорентины».

Кипрский клуб заинтересован в выкупе Александра Кокорина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Арис» заинтересован в выкупе Александра. Насколько это будет вероятно — не знаю. Данным вопросом занимается руководство. Как тренер могу сказать, что очень сильно хочу видеть Сашу в своём составе на следующий сезон», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в российских СМИ появилась информация об интересе «Ариса» к выкупу Кокорина у «Фиорентины», однако пресс-служба кипрского клуба не давала комментарий по этому вопросу. На счету 32-летнего Кокорина 11 голов и шесть передач в 24 сыгранных матчах за «Арис».

Футбол,Егор Кабак,Александр Кокорин,
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