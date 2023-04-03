РФС получил разрешение от ФИФА на внедрение системы видеопомощи в мини-футболе

Ранее РФС внедрил систему видеопомощи арбитрам (ВАР) на всех матчах Российской Премьер-лиги, а в этом сезоне тестирует данную систему в Первой лиге. Следующим технологическим шагом станет внедрение системы видеопомощи (Video Support) на матчах мини-футбольной PARI Суперлиги.

В настоящий момент РФС разрабатывает регламент использования видеопомощи на матчах PARI Суперлиги. На последнем чемпионате мира по мини-футболу в 2021 году система видеопомощи состояла из двух мониторов у поля: один для оператора повтора, второй для судей, которые просматривали конкретные моменты с помощью оператора повтора. Система могла быть задействована только по запросу одного из главных тренеров команд.