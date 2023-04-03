$76.45+0.1482.39-0.75
39 минут назад

РФС получил разрешение от ФИФА на внедрение системы видеопомощи в мини-футболе

Чемпионат.comиещё 1

Российский футбольный союз получил разрешение от ФИФА на внедрение системы видеопомощи в мини-футбольной Суперлиге.

РФС получил разрешение от ФИФА на внедрение системы видеопомощи в мини-футболе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее РФС внедрил систему видеопомощи арбитрам (ВАР) на всех матчах Российской Премьер-лиги, а в этом сезоне тестирует данную систему в Первой лиге. Следующим технологическим шагом станет внедрение системы видеопомощи (Video Support) на матчах мини-футбольной PARI Суперлиги.

Планируется, что она начнет работать в решающих матчах плей-офф PARI Суперлиги.

В настоящий момент РФС разрабатывает регламент использования видеопомощи на матчах PARI Суперлиги. На последнем чемпионате мира по мини-футболу в 2021 году система видеопомощи состояла из двух мониторов у поля: один для оператора повтора, второй для судей, которые просматривали конкретные моменты с помощью оператора повтора. Система могла быть задействована только по запросу одного из главных тренеров команд.

Футбол,ФИФА,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий