Экс-игрок "Спартака" объяснил голы Дзюбы низким уровнем защитников РПЛ

«Первый гол был во многом случайным, каждую игру Дзюба такие не кладет. А во втором ему просто дали без помех пробить, что говорит о низкой квалификации защитников. В РПЛ человек может в одиночку зайти в штрафную, где четверо защитников, и все равно забить. Просто некомпетентные у нас футболисты», — сказал Гаврилов.