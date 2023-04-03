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35 минут назад

Экс-игрок "Спартака" объяснил голы Дзюбы низким уровнем защитников РПЛ

Газета.Ru

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал высокую результативность Артема Дзюбы в составе «Локомотива»: в марте нападающий забил шесть мячей после десяти ударов, а также отдал голевую передачу. Слова Гаврилова передает РИА Новости.

Экс-игрок "Спартака" объяснил голы Дзюбы низким уровнем защитников РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего сверхъестественного в этом нет. Все-таки навыки какие-то в реализации у Дзюбы должны были остаться. Иначе зачем он вообще нужен?» — сказал эксперт.

Также бывший футболист заявил, что голы Дзюбы являлись простыми по исполнению, либо были забиты благодаря удачному стечению обстоятельств. Свою точку зрения Гаврилов обосновал на примере победы «Локомотива» над «Пари Нижним Новгородом» (4:0).

«Первый гол был во многом случайным, каждую игру Дзюба такие не кладет. А во втором ему просто дали без помех пробить, что говорит о низкой квалификации защитников. В РПЛ человек может в одиночку зайти в штрафную, где четверо защитников, и все равно забить. Просто некомпетентные у нас футболисты», — сказал Гаврилов.

Футбол,Юрий Гаврилов,Спартак,
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