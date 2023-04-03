Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не боится увольнения

«Нет, я не боюсь, но я думаю, что Грэм [Поттер] тоже не боялся.

Не нужно бояться, я здесь, чтобы добиваться результатов. Я здесь не в качестве талисмана или мурала на стене, я здесь для того, чтобы приносить пользу. У меня на уме больше ничего нет.

Я осознаю тот факт, что сижу здесь из-за прошлого, а не из-за того, что мы сделали в этом сезоне. Мне не нравится тот факт, что я должен в значительной степени полагаться на это. Правильно это или нет? Мы узнаем это в будущем. Если бы это был мой первый сезон, все было бы немного по-другому. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации.