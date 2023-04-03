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1 час назад

Клопп не боится увольнения из «Ливерпуля»: «Я здесь не в качестве талисмана или мурала на стене, а для того, чтобы приносить пользу. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не боится увольнения

Клопп заявил, что не боится увольнения
Фото: Sports.ruSports.ru

«Нет, я не боюсь, но я думаю, что Грэм [Поттер] тоже не боялся.

Не нужно бояться, я здесь, чтобы добиваться результатов. Я здесь не в качестве талисмана или мурала на стене, я здесь для того, чтобы приносить пользу. У меня на уме больше ничего нет.

Я осознаю тот факт, что сижу здесь из-за прошлого, а не из-за того, что мы сделали в этом сезоне. Мне не нравится тот факт, что я должен в значительной степени полагаться на это. Правильно это или нет? Мы узнаем это в будущем. Если бы это был мой первый сезон, все было бы немного по-другому. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации.

Мы должны разобраться [со сложившейся ситуацией]. Мы не можем просто продолжать играть так, как делаем это время от времени. Это недопустимо. Я очень разочарован тем, что мы делаем что-от подобное, но это случилось, и теперь нам нужно найти выход», – сказал Клопп.

Футбол,Юрген Клопп,
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