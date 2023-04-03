Игроки «Челси» были «ошеломлены». Инсайды об увольнении Поттера из клуба

Больше всех в этой истории виноват Тодд Боули.

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Грэм Поттер уволен из «Челси» спустя всего семь месяцев и 31 матч после назначения. Руководство сочло его результаты неудовлетворительными. 11-е место и перспектива финишировать ниже «Фулхэма», «Брайтона» и «Брентфорда», пропустив еврокубки в следующем сезоне, — совсем не то, что от него ожидали, прописывая в контракте самую высокую зарплату в АПЛ.

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Когда Поттер только пришёл, владелец клуба Тодд Боули говорил, что перед новым главным тренером стоит задача попасть в четвёрку, и для этого ему предоставят всех нужных футболистов. Когда Поттер начал сыпаться, Боули стоял на своём: время есть, доверие высоко, тренера ценят. Владелец считал, что тренер идеально подходит на роль строителя новой культуры «Челси», потому что обладает лидерскими качествами, умеет работать с молодёжью и знает, как выстраивать хорошую атмосферу в раздевалке.

После поражения от «Астон Виллы» запас доверия закончился, и Боули сделал то, чего никогда не делал Роман Абрамович: убрал двух тренеров за сезон. Этот резкий шаг – признание своей неудачи. Ошибки, совершённой осенью, когда без каких-либо видимых на то причин был уволен Томас Тухель, и неудачного выбора его преемника.

Поттер, придя в «Челси» из «Брайтона», совершил квантовый скачок в своём карьерном развитии. Для перехода такого уровня тренеру явно не хватало опыта – и не столько тактического, сколько эмоционального. Сейчас многие британские СМИ пишут, что Поттер потерял уважение раздевалки, и это ознаменовало его медленный, но очень верный путь к концу. The Independent размышляет: «Костяк этого раздутого состава просто никогда не воспринимал Поттера так серьёзно, как подобает воспринимать тренера «Челси». Некоторые что-то знали о его карьере, а кто-то не знал о нём почти ничего. Возможно, это не такой уж сюрприз в молодой раздевалке, столь интернациональной, как эта. Это сыграло свою роль в том, что Поттер с самого начала вёл проигрышную битву».

И такая мысль от Evening Standart: «Некоторые игроки не уважали менеджера, который никогда раньше не руководил на элитном уровне. Аналитические собрания в Кобхэме, как говорили, были очень тихими: лидеры не высказывались и не сплачивали группу. Один высокопоставленный источник описал, что часто «всё казалось неправильным» и что они не могли определить одну конкретную тактическую проблему, которую нужно было решить».

The Telegraph утверждает, что игроки в раздевалке «сердились» на некоторые решения, а Поттер часто чувствовал себя «не в своей тарелке». По информации издания, на встрече тренера с владельцем много раз прозвучало слово «прогресс» в контексте его отсутствия, а также обсуждались ошибки Поттера в плане выбора игроков и ведения работы. Именно они, накопившись за определённый период, и сделали его позицию в клубе несостоятельной.

The Athletic пишет, что Поттеру лично объявили новость на базе в Кобхэме: «Он воспринял её невероятно профессионально и согласился на выходное пособие, не связанное с пятилетним соглашением, которое он подписал, когда присоединился к команде. Игроки и большинство других сотрудников не были предупреждены заранее, чтобы избежать утечек». При этом игроки, несмотря на ситуацию в раздевалке, были «ошеломлены» решением клуба, поскольку Боули неоднократно заявлял, что Поттер останется в клубе.

Прямо сейчас трудно представить более сумасшедший отрезок жизни топ-клуба, чем пройденный «Челси» с Боули. Американский владелец живёт по настолько разрушительной бизнес-модели, что подрывает и на корню уничтожает собственный продукт. Да, Поттер не потянул, как бы ни старался: он просто не был готов для работы в таком большом клубе, который ещё и проходит через сложный процесс трансформации. И вина в нынешнем 11-м месте «Челси» не столько его, сколько Боули, потому что именно он семь месяцев назад сделал неверный выбор. Армия критиков получила в руки мощное оружие против стратегии американского владельца, которая совсем не подходит для клуба АПЛ. Боули вкладывается в возможности, надеясь на отдачу в будущем (сюда идут и все долгосрочные контракты), но при этом требует результата здесь и сейчас. Но так не работает: ты либо веришь в потенциал до конца, либо выбираешь другую стратегию, а не начинаешь сдавать назад под давлением трибун.