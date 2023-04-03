Игрока «Урала» осудили в Нидерландах по делу о смертельном ДТП

Суд Харлема (Нидерланды) приговорил полузащитника екатеринбургского «Урала» Рая Влута к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщает De Telegraaf.
Как отмечается, 27 летний нидерландский футболист также лишен права управления автомобилем на четыре года. Ранее прокуратура запрашивала для Влута 3,5 года лишения свободы.
В ноябре 2021 года Влут стал участником ДТП, в котором погиб 4 летний ребенок. Утверждалось, что хавбек ехал со скоростью около 203 км/ч. Родственники ребенка просили суд взять футболиста под стражу, чтобы он не смог уехать в Россию.