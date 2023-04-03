Игрока «Урала» осудили в Нидерландах по делу о смертельном ДТП

Суд Харлема (Нидерланды) приговорил полузащитника екатеринбургского «Урала» Рая Влута к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщает De Telegraaf.

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Как отмечается, 27 летний нидерландский футболист также лишен права управления автомобилем на четыре года. Ранее прокуратура запрашивала для Влута 3,5 года лишения свободы.