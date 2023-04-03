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19 минут назад

Суд в Нидерландах приговорил футболиста «Урала» Влута к 2,5 года тюрьмы по делу о смертельном ДТП

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Суд Харлема (Нидерланды) приговорил полузащитника екатеринбургского «Урала» Рая Влута к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщает De Telegraaf.

Игрока «Урала» осудили в Нидерландах по делу о смертельном ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, 27 летний нидерландский футболист также лишен права управления автомобилем на четыре года. Ранее прокуратура запрашивала для Влута 3,5 года лишения свободы.

В ноябре 2021 года Влут стал участником ДТП, в котором погиб 4 летний ребенок. Утверждалось, что хавбек ехал со скоростью около 203 км/ч. Родственники ребенка просили суд взять футболиста под стражу, чтобы он не смог уехать в Россию.

Футбол,
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