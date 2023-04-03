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49 минут назад

«Влут будет готовиться к матчам, на игре за «Урал» решение суда не отразится» — президент клуба Иванов

Матч ТВ

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что решение суда Харлема (Нидерланды) приговорить полузащитника екатеринбургского «Урала» Рая Влута к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом не отразится на его выступлениях за клуб.

В "Урале" прокомментировали приговор Влуту
Фото: ФК «Урал»ФК «Урал»

Ранее о решении суда по делу Влута сообщил De Telegraaf. Также отмечается, что 27 летний нидерландский футболист лишен права управления автомобилем на четыре года. Ранее прокуратура запрашивала для Влута 3,5 года лишения свободы.

— Это еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится, — сказал Иванов «Матч ТВ».

В ноябре 2021 года Влут стал участником ДТП, в котором погиб 4 летний ребенок. Утверждалось, что хавбек ехал со скоростью около 203 км/ч. Родственники ребенка просили суд взять футболиста под стражу, чтобы он не смог уехать в Россию.

Футбол,Григорий Иванов,
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