В "Урале" прокомментировали приговор Влуту

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что решение суда Харлема (Нидерланды) приговорить полузащитника екатеринбургского «Урала» Рая Влута к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом не отразится на его выступлениях за клуб.

Фото: ФК «Урал» ФК «Урал»

Ранее о решении суда по делу Влута сообщил De Telegraaf. Также отмечается, что 27 летний нидерландский футболист лишен права управления автомобилем на четыре года. Ранее прокуратура запрашивала для Влута 3,5 года лишения свободы.

— Это еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится, — сказал Иванов «Матч ТВ».