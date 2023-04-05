Шалимов: Дзюба должен благодарить «Торпедо» и «Пари НН», что его туда не взяли

«Сейчас много разговоров о том, что Нижний и «Торпедо», которые не взяли Артема Дзюбу, ошиблись и Дзюба им мстит. Мне кажется, Артем, наоборот, должен не ругать Нижний и «Торпедо», а благодарить их, что его туда не взяли», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».