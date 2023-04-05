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1 час назад

Шалимов: Дзюба должен благодарить «Торпедо» и «Пари НН», что его туда не взяли

Чемпионат.comиещё 3

Отечественный тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который демонстрирует высокую результативность — 6 голов в 4 матчах. В последнем матче железнодорожники обыграли «Пари Нижний Новгород» (4:0), а сам Дзюба оформил дубль, после чего иронично передал привет руководство нижегородского клуба. Напомним, в зимнее трансферное окно Дзюба мог оказаться в «Пари НН» и «Торпедо», однако до заключения контракта дело не дошло, и Артём отправился в «Локомотив».

Шалимов: Дзюба должен благодарить «Торпедо» и «Пари НН», что его туда не взяли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сейчас много разговоров о том, что Нижний и «Торпедо», которые не взяли Артема Дзюбу, ошиблись и Дзюба им мстит. Мне кажется, Артем, наоборот, должен не ругать Нижний и «Торпедо», а благодарить их, что его туда не взяли», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Футбол,Игорь Шалимов,Торпедо,
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