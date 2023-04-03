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Диего Мартинес покинул пост главного тренера «Эспаньола»

Футбольный клуб «Эспаньол» объявил на сайте об уходе Диего Мартинеса с поста главного тренера команды.

Диего Мартинес покинул пост главного тренера «Эспаньола»
© ФК "Эспаньол"

Такое решение принято на основе последних результатов «бело синих». После 27 туров «Эспаньол» с 27 очками занимает 17 е место в турнирной таблице чемпионата Испании, команда потерпела четыре поражения подряд.

«Эспаньол» сообщит имя нового главного тренера в ближайшее время.

Мартинес, ранее работавший с «Гранадой» и «Осасуной», тренировал клуб из Барселоны с лета прошлого года.

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