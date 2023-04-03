Слуцкий назвал самый интересный матч 21-го тура РПЛ

«Для меня самым интересным матчем в 21-м туре Российской Премьер-Лиги был «Зенит» — «Урал». Он оправдал ожидания. Только в концовке «Зенит», с выходом Ивана Сергеева, смог дожать неуступчивый и качественный «Урал», — сказал Леонид Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.