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1 час назад

Футболиста «Урала» приговорили к тюремному сроку в Нидерландах

Мария Иванова

Суд в Нидерландах приговорил футболиста «Урала», нидерландца Рая Влута к двум с половиной годам тюрьмы из-за ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает AD.nl.

Игрока «Урала» осудили в Нидерландах по делу о смертельном ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ноябре 2021-го Влут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль, где находились двое детей, по пути из Амстердама в Роттердам. Один из детей умер в больнице.

По словам прокурора, Влут ехал со скоростью около 203 километров в час, он не тормозил и не пытался увернуться.

Прокурор заявил, что после аварии Влут был обнаружен с «налитыми кровью глазами и запахом алкоголя».

Прокуратура требовала для него 3,5 года лишения свободы.

На оглашении приговора Влут не присутствовал. При этом, по словам адвоката, скрываться футболист не будет.

Влут выступал за нидерландский «Хераклес», осенью 2022-го начал играть за «Урал» и в этом сезоне он провел за российский клуб 17 матчей, забив пять голов.

Футбол,
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