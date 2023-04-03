Игрока «Урала» осудили в Нидерландах по делу о смертельном ДТП

Суд в Нидерландах приговорил футболиста «Урала», нидерландца Рая Влута к двум с половиной годам тюрьмы из-за ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает AD.nl.

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В ноябре 2021-го Влут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль, где находились двое детей, по пути из Амстердама в Роттердам. Один из детей умер в больнице.

По словам прокурора, Влут ехал со скоростью около 203 километров в час, он не тормозил и не пытался увернуться.

Прокурор заявил, что после аварии Влут был обнаружен с «налитыми кровью глазами и запахом алкоголя».

Прокуратура требовала для него 3,5 года лишения свободы.

На оглашении приговора Влут не присутствовал. При этом, по словам адвоката, скрываться футболист не будет.