Легенда "Челси" Терри: я закончился как тренер

Легенда лондонского «Челси», бывший наставник «Вест Хэма» Джон Терри заявил, что больше не намерен работать тренером, передает Daily Mail.

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«Я закончился как тренер. Я готов вернуться к тренерству только ради работы в «Челси». Работать с основой в какой-то роли. Мне нравится моя роль консультанта клуба. Теперь мне нравится играть в гольф и проводить время с семьей», — сказал Терри.

Летом 2018 года Терри был близок к переходу в «Спартак» на правах свободного агента, однако сделка сорвалась. Позднее, в октябре того же года экс-защитник сборной Англии объявил о завершении карьеры и стал тренером.