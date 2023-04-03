Легенда "Челси" Терри: я закончился как тренер

Легенда лондонского «Челси», бывший наставник «Вест Хэма» Джон Терри заявил, что больше не намерен работать тренером, передает Daily Mail.
«Я закончился как тренер. Я готов вернуться к тренерству только ради работы в «Челси». Работать с основой в какой-то роли. Мне нравится моя роль консультанта клуба. Теперь мне нравится играть в гольф и проводить время с семьей», — сказал Терри.
Летом 2018 года Терри был близок к переходу в «Спартак» на правах свободного агента, однако сделка сорвалась. Позднее, в октябре того же года экс-защитник сборной Англии объявил о завершении карьеры и стал тренером.
Терри выступал за «Челси» с 1999 по 2017 год и провел за этот период 492 матча, в которых забил 41 мяч. В составе «синих» он стал пятикратным чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.