Тарханов объяснил, почему Чалову будет сложно уехать в европейский чемпионат

Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил «Спорту День За Днем», что форвард ЦСКА Федор Чалов прибавил после возвращения из «Базеля», но ему будет сложно снова уехать в европейский чемпионат.

Фото: © ПФК ЦСКА Москва © ПФК ЦСКА Москва

Чалов накануне забил с пенальти в ворота «Факела» (2:0) в 21 м туре МИР РПЛ.

— Конечно, Чалов прибавил после возвращения из «Базеля». Раз стал много забивать, то прибавил. У него мастерство было, просто уверенность появилась. Если нет уверенности у нападающего, он не будет забивать. И доверие тренера очень важно. Если тренер его постоянно ставит, то, конечно, он раскрывается.

— Может ли Чалов уехать в европейский топ чемпионат?

— Сейчас русским сложно уезжать. Чтобы попасть в европейский клуб, нужно играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, за сборную. Когда человек там играет, тогда заметят. Чемпионат России там не смотрят, — сказал Тарханов.