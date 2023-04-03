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1 час назад

Капитан «Ростова» Глебов назвал заслуженным свое удаление в матче с «Торпедо»

Матч ТВ

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов считает, что его заслуженно удалили в матче 21 го тура МИР РПЛ против московского «Торпедо» (2:1).

Капитан «Ростова» назвал заслуженным свое удаление в матче с «Торпедо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 42 й минуте Глебов был удален за жесткий фол против Ивана Енина. Главный арбитр Алексей Амелин сначала показал Глебову желтую карточку, но после подсказки со стороны VAR изменил решение.

— Как вам игра?

— Достаточно хорошая игра.

— По эпизоду с красной карточкой — как там всё произошло?

— Пошел в подкат первый раз, пошел во второй. Думал, что успеваю. Не было мысли, что нанесу травму, выбил мяч. Но получилось так, что попал в ногу. Еще раз приношу сопернику извинения, не было мысли нанести ему травму. Не буду себя выгораживать. Заслуженно. Сегодня подвел команду.

— Как газон?

— В хорошем состоянии.

— Слышали ли историю с уволенным агрономом?

— Нет, мне это неинтересно.

— Что делать с болельщиками, их мало?

— Их уже год мало. Смириться и ждать.

— Вы отрываетесь от «Спартака». Какие команды еще претендуют на второе место?

— Еще девять игр впереди, все может поменяться.

— Матч с «Зенитом» в Ростове будет максимально принципиальным?

— Да, конечно, — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Команда Валерия Карпина занимает 2 е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Лидирующий «Зенит» имеет в своем активе 51 балл.

Футбол,Данил Глебов,Иван Енин,Алексей Амелин,Валерий Карпин,Торпедо,Зенит,Спартак,
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