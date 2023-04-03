Петржела: интриги в РПЛ давно нет

«Интриги в РПЛ уже давно нет. Было очевидно, что «Зенит» станет чемпионом в очередной раз. Я слежу за их последними результатами. Они вышли из кризиса? «Зенит» в нём и не был. Это была просто потеря мотивации на небольшое количество времени. «Ростов» и «Спартак» не смогут составить конкуренцию нынешнему «Зениту», — сказал Властимил Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.