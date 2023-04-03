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1 час назад

«Химкам» не стоит бороться за выживание в РПЛ, им надо реорганизоваться в Первой лиге» — Булыкин

Матч ТВ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Химкам» больше не стоит бороться за сохранение прописки в МИР Российской премьер лиге (РПЛ).

Булыкин: «Химкам» не стоит бороться за выживание в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне «Химки» на своем поле потерпели разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:6.

— «Химкам» не надо бороться за выживание в РПЛ. Им надо реорганизоваться, навести порядок. Как они чудили с клубом… Думаю, им стоит реорганизоваться в Первой лиге. Футбол не прощает такого отношения. Это продолжение интриг, скандалов, которые идут в «Химках». Не удивлюсь, если игроки и руководство уже потеряли интерес, — сказал Булыкин «Газете.Ru».

«Химки» продлили безвыигрышную серию до пяти матчей (одна ничья, четыре поражения) и идут на предпоследнем, 15 м месте, в таблице РПЛ (13 очков).

Футбол,Дмитрий Булыкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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