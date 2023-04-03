Булыкин: «Химкам» не стоит бороться за выживание в РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Химкам» больше не стоит бороться за сохранение прописки в МИР Российской премьер лиге (РПЛ).
Накануне «Химки» на своем поле потерпели разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:6.
— «Химкам» не надо бороться за выживание в РПЛ. Им надо реорганизоваться, навести порядок. Как они чудили с клубом… Думаю, им стоит реорганизоваться в Первой лиге. Футбол не прощает такого отношения. Это продолжение интриг, скандалов, которые идут в «Химках». Не удивлюсь, если игроки и руководство уже потеряли интерес, — сказал Булыкин «Газете.Ru».
«Химки» продлили безвыигрышную серию до пяти матчей (одна ничья, четыре поражения) и идут на предпоследнем, 15 м месте, в таблице РПЛ (13 очков).