Булыкин: «Химкам» не стоит бороться за выживание в РПЛ

— «Химкам» не надо бороться за выживание в РПЛ. Им надо реорганизоваться, навести порядок. Как они чудили с клубом… Думаю, им стоит реорганизоваться в Первой лиге. Футбол не прощает такого отношения. Это продолжение интриг, скандалов, которые идут в «Химках». Не удивлюсь, если игроки и руководство уже потеряли интерес, — сказал Булыкин «Газете.Ru».