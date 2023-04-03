Гаджиев усомнился в способности «Краснодара» побеждать серьезных соперников

— Конечно же, по итогам этой одной игры нельзя делать выводы. Но у них был хороший матч с «Локомотивом», когда они выигрывали 2:0 и проиграли 2:3. Когда получается так, что соперник в трудную минуту напрягается, ты в ответ должен тоже принять соответствующие меры. Я хочу сказать о психологической составляющей игры. Безусловно, и при счете 6:0, и когда ты ведешь 2:0, но уступаешь 2:3, игровые характеристики имеют значение. Но без основательной психологической работы эти результаты не обходятся.