Гаджиев усомнился в способности «Краснодара» побеждать серьезных соперников

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сомневается, что в текущем состоянии «Краснодар» будет готов оказывать сопротивление более серьезным оппонентам, чем «Химки».«Краснодара» разгромил «Химки» со счетом 6:0 в матче 21 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
— Конечно же, по итогам этой одной игры нельзя делать выводы. Но у них был хороший матч с «Локомотивом», когда они выигрывали 2:0 и проиграли 2:3. Когда получается так, что соперник в трудную минуту напрягается, ты в ответ должен тоже принять соответствующие меры. Я хочу сказать о психологической составляющей игры. Безусловно, и при счете 6:0, и когда ты ведешь 2:0, но уступаешь 2:3, игровые характеристики имеют значение. Но без основательной психологической работы эти результаты не обходятся.
Победа над «Химками» 6:0 не говорит, что «Краснодар» будет побеждать, но и эта игра, и тот матч с «Локомотивом» позволяют говорить, что «Краснодар» находится на неплохом для нашей Премьер лиги уровне. Забить шесть мячей даже плохо подготовленной команде непросто. «Краснодар» с игровой точки зрения готов оказывать сопротивление и более серьезным клубам. Но сможет ли он после этой победы, например, в борьбе с более сильным соперником прикладывать максимальные усилия? В этом есть сомнения, — сказал Гаджиев «Газете.Ru».
Команда Владимир Ивича набрала 32 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Химки» (13) располагаются на 15 й строчке.