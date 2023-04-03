Быстров объяснил увольнение Поттера из "Челси"

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал уход английского специалиста Грэма Поттера с поста главного тренера лондонского «Челси».
Поттер возглавлял «синих» с сентября 2022 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года.
«Он еще долго продержался. «Челси» на трансферы потратился больше всех в мире. Ему покупали тех, кого он хотел. Звезды, и они не очень дешевые. Если команда идет на десятом месте в АПЛ и постоянно проигрывает, то пусть отдохнет», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Вместе с 47-летним специалистом «Челси» одержал 12 побед, потерпел 11 поражений и восемь раз сыграл вничью во всех турнирах. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 38 очками в 28 матчах.
Клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором встретится с мадридским «Реалом».
Ранее сообщалось, что игроки «Челси» были шокированы увольнением Поттера с поста главного тренера.