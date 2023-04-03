Быстров объяснил увольнение Поттера из "Челси"

«Он еще долго продержался. «Челси» на трансферы потратился больше всех в мире. Ему покупали тех, кого он хотел. Звезды, и они не очень дешевые. Если команда идет на десятом месте в АПЛ и постоянно проигрывает, то пусть отдохнет», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».