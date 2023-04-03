Моуринью высказался о будущем в «Роме»

«Я не говорю о своём будущем с друзьями или журналистами. Наш генеральный директор Берарди несколько месяцев назад сказал, что я остаюсь, но это его видение, и то же самое относится к журналисту Ивану Дзазарони. С точки зрения контрактов у меня остался ещё год, но контракты иногда не самое главное», — приводит слова Моуринью Football Italia.