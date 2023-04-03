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58 минут назад

Моуринью — о будущем в «Роме»: у меня ещё год по контракту, но иногда это неважно

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём будущем в римском клубе.

Моуринью высказался о будущем в «Роме»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не говорю о своём будущем с друзьями или журналистами. Наш генеральный директор Берарди несколько месяцев назад сказал, что я остаюсь, но это его видение, и то же самое относится к журналисту Ивану Дзазарони. С точки зрения контрактов у меня остался ещё год, но контракты иногда не самое главное», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году после работы в «Тоттенхэме». В прошлом сезоне тренер выиграл с клубом Лигу конференций. В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Рома» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков после 28 туров. Столько же баллов у «Интера», идущего четвёртым.

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