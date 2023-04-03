Обамеянг лайкнул пост «Челси» об увольнении Поттера

33-летний нападающий из Габона поставил лайк посту об этом в аккаунте клуба в инстаграме, но вскоре убрал отметку.

С начала 2023 года Обамеянг отыграл за «Челси» лишь 123 минуты, выйдя на поле в 5 матчах. С начала марта форвард не попадал в заявку клуба. Также он не был включен в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.