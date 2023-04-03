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51 минуту назад

Обамеянг лайкнул пост «Челси» об увольнении Поттера. Форвард не попадал в заявку с марта

Sports.ru

Пьер-Эмерик Обамеянг лайкнул пост «Челси» об увольнении Грэма Поттера

Обамеянг лайкнул пост «Челси» об увольнении Поттера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пьеру-Эмерику Обамеянгу понравилась новость о том, что «Челси» уволил Грэма Поттера.

Об отставке Поттера было объявлено вечером в воскресенье, 2 апреля.

33-летний нападающий из Габона поставил лайк посту об этом в аккаунте клуба в инстаграме, но вскоре убрал отметку.

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С начала 2023 года Обамеянг отыграл за «Челси» лишь 123 минуты, выйдя на поле в 5 матчах. С начала марта форвард не попадал в заявку клуба. Также он не был включен в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол,Грэм Поттер,
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