«Барселона» призвала президента Ла Лиги уйти в отставку

«Барселона» призвала Хавьера Тебаса уйти в отставку с поста президента Ла Лиги

Сегодня стало известно, что глава испанской лиги направил в прокуратуру ложное доказательство по делу о выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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Позднее Тебас опубликовал твит, в котором назвал эту информацию недостоверной и заявил, что документ, который он предоставил, не является ложным, а также отметил, что лига никого не обвиняет.

«Учитывая серьезность информации, появившейся сегодня, в понедельник, в La Vanguardia, в которой президент Ла Лиги Хавьер Тебас упоминается как человек, направивший ложные доказательства в прокуратуру, чтобы обвинить наш клуб, ФК «Барселона» хочет выразить свой глубокий гнев, возмущение и утомление.

По этой причине мы настоятельно просим президента Ла Лиги публично выступить с объяснениями, помимо твита, опубликованного рано утром господином Тебасом.

ФК «Барселона», как говорил президент Жоан Лапорта в последние недели, чувствует себя жертвой медиа-линчевания из-за событий, которых никогда не было: «Барса» никогда не подкупала судей.

Горстка СМИ и лиц, формирующих общественное мнение, участвовала в этом преследовании с более или менее дурными намерениями, и Ла Лига за кулисами раздувала огонь против нашего клуба, а вклад ее президента был направлен только на то, чтобы осудить нас перед глазами общественности до того, как факты будут преданы суду.

Это не первый случай, когда президент Ла Лиги использует все свои средства массовой информации, чтобы подорвать «Барселону», но, за исключением его обычной чепухи, мы никогда бы не смогли себе представить, что он попытается обвинить наш клуб с помощью ложных доказательств.

Новость, опубликованная сегодня La Vanguardia, настолько серьезна, что должна насторожить все клубы Ла Лиги из-за практики, которая не вписывается в функции, возложенные на президента Ла Лиги.

Из-за одного этого факта, а именно из-за присвоения функций, которые не соответствуют его должности, а также из чувства достоинства и уважения к посту президента Ла Лиги, господин Тебас должен уйти со своего поста.