Аршавин оценил шансы «Химок» на сохранение прописки в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил «Матч ТВ», что у «Химок» мало шансов на сохранение прописки в МИР Российской премьер лиге.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В понедельник пресс служба «Химок» сообщила, что Спартак Гогниев покинул пост главного тренера команды, соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Во вторник состоялась первая тренировка «красно черных» под руководством Рината Билялетдинова. «Химки» занимают 15 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 13 очков.

— «Химки» отправили в отставку Гогниева, самое ожидаемое решение?

— Когда нет результата руководители, хотят что то поменять.

— Как оцените его работу и поведение?

— Руководители «Химок» видели, как Спартак ведет себя в «Алании», вряд ли он мог измениться и вести себя по другому.

— Стоит верить, что «Химки» смогут остаться в РПЛ?

— На мой взгляд, шансов у них мало, — заявил Аршавин «Матч ТВ».