Мостовой назвал главную проблему "Спартака"

"Бывают матчи, когда мяч не идет в ворота. Сейчас "Спартак" немного притормозил. Мы много шума создаем вокруг команды. Ясно, что далеко от чемпионства. Об этом можно уже забывать. Умирает интрига в отношении "Спартака" и "Зенита".



Отсутствие Промеса — главная проблема "Спартака". Получить травму в самый неподходящий момент неприятно прежде всего самому Квинси. Так здорово играть, быть лучшим бомбардиром — и вдруг получить травму. Минимум три-четыре игры пропустит. Конечно, это потеря для него и команды", — приводит слова Мостового Sport24.