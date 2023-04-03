Мостовой назвал главную проблему "Спартака"

Бывший футболист испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты московского "Спартака" в последних матчах.
После возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые в трех играх набрали четыре очка.
"Бывают матчи, когда мяч не идет в ворота. Сейчас "Спартак" немного притормозил. Мы много шума создаем вокруг команды. Ясно, что далеко от чемпионства. Об этом можно уже забывать. Умирает интрига в отношении "Спартака" и "Зенита".
Отсутствие Промеса — главная проблема "Спартака". Получить травму в самый неподходящий момент неприятно прежде всего самому Квинси. Так здорово играть, быть лучшим бомбардиром — и вдруг получить травму. Минимум три-четыре игры пропустит. Конечно, это потеря для него и команды", — приводит слова Мостового Sport24.
Завтра, 4 апреля, красно-белые в гостях сыграют с екатеринбургским "Уралом" в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра завершилась вничью — 1:1.
"Спартак" после 21 тура набрал 41 очко и идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует петербургский "Зенит", в активе которого 51 балл. На второй позиции расположился "Ростов", набравший 44 очка.
Ранее сообщалось, что Промес пропустит не менее двух-трех недель из-за травмы икроножной мышцы.