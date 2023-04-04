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Кержаков: это был странный и специфический период в мой карьере, прощай, Кипр

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков назвал время, проведённое в кипрском клубе странным и специфическим.

Кержаков: это был странный и специфический период в мой карьере, прощай, Кипр
© Чемпионат.com

«Это был очень странный и специфический период в моей тренерской карьере. Но, как говорится, любой опыт — это опыт! Всё, что ни делается — делается к лучшему. Полетели навстречу новым вызовам! Прощай, Кипр», — написал Кержаков на своей странице в социальной сети.

Кержаков покинул «Кармиотиссу» 1 апреля. Он занимал пост наставника команды всего лишь два месяца. Под руководством российского специалиста кипрская команда провела семь матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Ранее Кержаков работал в «Томи» и «Пари Нижний Новгород».

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