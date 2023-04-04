Кержаков: это был странный и специфический период в мой карьере, прощай, Кипр

«Это был очень странный и специфический период в моей тренерской карьере. Но, как говорится, любой опыт — это опыт! Всё, что ни делается — делается к лучшему. Полетели навстречу новым вызовам! Прощай, Кипр», — написал Кержаков на своей странице в социальной сети.