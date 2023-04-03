В «Спартаке» отреагировали на вызов Абаскаля на КДК

«Да, мы получили письмо от КДК. Готовы пояснить и коллегам, и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил ещё во время пресс-конференции. Из видео, которое размещено в открытых источниках, это также отчётливо ясно. Наш тренер уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.