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1 час назад

В «Спартаке» отреагировали на вызов Абаскаля на КДК за резкие слова после игры с «Ахматом»

Чемпионат.comиещё 2

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал вызов главное тренер клуба Гильермо Абаскаля на КДК РФС за резкие слова после игры с «Ахматом».

В «Спартаке» отреагировали на вызов Абаскаля на КДК
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Да, мы получили письмо от КДК. Готовы пояснить и коллегам, и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил ещё во время пресс-конференции. Из видео, которое размещено в открытых источниках, это также отчётливо ясно. Наш тренер уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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