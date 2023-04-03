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24 минуты назад

Нигматуллин об увольнении Гогниева: "Химки" уже ничего не спасет

Газета.Ruиещё 1

Бывший вратарь московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением об увольнении Спартака Гогниева с поста тренера "Химок", передает "Чемпионат.com".

Нигматуллин об увольнении Гогниева: "Химки" уже ничего не спасет
Фото: ruslannigmatullin/VKruslannigmatullin/VK

"Химки" сейчас уже ничего не спасет. Им грозит неминуемый вылет. Все слишком запущено во всех областях клуба. За последнее время было очень много не самых футбольных моментов", - сказал Нигматуллин.

2 апреля "Химки" на своем поле с разгромным счетом 0:6 уступили "Краснодару" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб занимает 15-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 баллов.

Подмосковный клуб рискует вылететь из РПЛ. В ближайшем матче "Химки" сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет 9 апреля.

Ранее бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал увольнение Спартака Гогниева из подмосковных "Химок".

Футбол,Александр Мостовой,Руслан Нигматуллин,Спартак,
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