Нигматуллин об увольнении Гогниева: "Химки" уже ничего не спасет

Бывший вратарь московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением об увольнении Спартака Гогниева с поста тренера "Химок", передает "Чемпионат.com".
"Химки" сейчас уже ничего не спасет. Им грозит неминуемый вылет. Все слишком запущено во всех областях клуба. За последнее время было очень много не самых футбольных моментов", - сказал Нигматуллин.
2 апреля "Химки" на своем поле с разгромным счетом 0:6 уступили "Краснодару" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб занимает 15-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 баллов.
Подмосковный клуб рискует вылететь из РПЛ. В ближайшем матче "Химки" сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет 9 апреля.
Ранее бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал увольнение Спартака Гогниева из подмосковных "Химок".