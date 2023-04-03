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Агент Селюк объяснил, почему Карпин не вызовет Дзюбу в сборную России

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызовет форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбу в расположение национальной команды из-за своей гордыни и злопамятности.

Агент Селюк объяснил, почему Карпин не вызовет Дзюбу в сборную России
© РИА Новости

"Карпин не пойдет на то, чтобы пригласить Дзюбу в сборную. К сожалению, он злопамятный. Даже "Зениту" сейчас не хватает игрока типа Дзюбы. Карпин хочет, чтобы ему пели песни. А Дзюба переплюнул Карпина по харизме, по влиянию. Многие тренеры тоже боятся этого.

Это конкуренция в любви народа. Смешно, что Дзюба забил "Ростову" три гола, а его все равно не берут в сборную России. Иногда надо убрать гордыню и вызывать лучших", – приводит слова агента РИА Новости.

Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с "Локомотивом" полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за "Адану Демирспор". Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в четырех матчах. Он оформил хет-трик в ворота "Ростова", а также в последнем туре оформил дубль в ворота "Пари Нижний Новгород".

Наряду с Антоном Миранчуком он является лучшим бомбардиром "Локомотива" в этом сезоне.

Ранее экс-тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил "приветик" форварда столичного "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес "Пари НН".

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