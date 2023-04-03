Агент Селюк объяснил, почему Карпин не вызовет Дзюбу в сборную России

"Карпин не пойдет на то, чтобы пригласить Дзюбу в сборную. К сожалению, он злопамятный. Даже "Зениту" сейчас не хватает игрока типа Дзюбы. Карпин хочет, чтобы ему пели песни. А Дзюба переплюнул Карпина по харизме, по влиянию. Многие тренеры тоже боятся этого.



Это конкуренция в любви народа. Смешно, что Дзюба забил "Ростову" три гола, а его все равно не берут в сборную России. Иногда надо убрать гордыню и вызывать лучших", – приводит слова агента РИА Новости.