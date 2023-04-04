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54 минуты назад

«Химки» — черная дыра на карте российского футбола, где только Юран смог чего-то добиться» — Григорян

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Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» прокомментировал уход Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок», назвав подмосковный клуб «черной дырой на карте российского футбола». В понедельник пресс служба «красно черных» сообщила, что Гогниев покинул пост главного тренера «Химок», соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Ринат Билялетдинов назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. — Я Гогниева воспринимаю намного серьезнее, чем те люди, которые пытаются определить его психологическое состояние. Такого нет в медицинском справочнике. Я понимаю, что это за состояние. Не в лучший проект он ввязался. Чтобы увидеть, на что Гогниев способен как тренер, ему нужны не «Химки». «Химки» — черная дыра на карте российского футбола, воронка, Марианская впадина, где только Юран смог чего то добиться, — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ». Сергей Юран трижды назначался на пост главного тренера «Химок», последний раз он ушел с должности в августе прошлого года. Ранее 53 летний специалист работал в подмосковной команде в 2008 и 2020 годах. «Химки» занимают 15 е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

«Химки» — черная дыра на карте российского футбола, где только Юран смог чего-то добиться» — Григорян
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Футбол,Сергей Юран,Ринат Билялетдинов,Александр Григорян,Спартак,
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