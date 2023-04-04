Черчесов может возглавить "Динамо"

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян в эфире "Коммент.Шоу" заявил, что главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов может возглавить московское "Динамо".
"По разной информации, "Динамо" уже достаточно давно анализирует тренерский рынок. Есть иностранные специалисты, которые работали в РПЛ. Марко Николич? Да. Миодраг Божович? Не знаю, может быть, тоже. И я слышал... я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю", – сказал Арустамян.
Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош" в конце декабря 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В этом сезоне специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. "Ференцварош" занял первое место в группе, опередив "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду".
Ранее известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о Станиславе Черчесове и нынешнем наставнике национальной команды Валерии Карпине.