Черчесов может возглавить "Динамо"

"По разной информации, "Динамо" уже достаточно давно анализирует тренерский рынок. Есть иностранные специалисты, которые работали в РПЛ. Марко Николич? Да. Миодраг Божович? Не знаю, может быть, тоже. И я слышал... я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю", – сказал Арустамян.