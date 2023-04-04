$77.95+1.5084.62+2.23
13 минут назад

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что Черчесов может возглавить "Динамо"

Газета.Ruиещё 2

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян в эфире "Коммент.Шоу" заявил, что главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов может возглавить московское "Динамо".

Черчесов может возглавить "Динамо"
Фото: ТАССТАСС

"По разной информации, "Динамо" уже достаточно давно анализирует тренерский рынок. Есть иностранные специалисты, которые работали в РПЛ. Марко Николич? Да. Миодраг Божович? Не знаю, может быть, тоже. И я слышал... я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю", – сказал Арустамян.

Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош" в конце декабря 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В этом сезоне специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. "Ференцварош" занял первое место в группе, опередив "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду".

Ранее известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о Станиславе Черчесове и нынешнем наставнике национальной команды Валерии Карпине.

Футбол,Марко Николич,Миодраг Божович,Геннадий Орлов,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,Динамо,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий