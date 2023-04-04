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«Сказали петь гимн Украины». Вадим Евсеев — о начале конфликта «Шинника» с «Минаем»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев вспомнил конфликт его команды с футболистами украинского «Миная», произошедший на сборах в Турции.

«Сказали петь гимн Украины». Евсеев — о начале конфликта «Шинника» с «Минаем»
© Чемпионат.com

«Между сборами давал выходные, кто-то мог уехать за свой счёт. Мы жили в одной гостинице, через 14 дней переехали в другую, там у нас должно было быть четыре дня выходных. Мы приехали в отель в 15:00, оказывается, там команда «Минай». Всё это произошло примерно в 23:00, мы находились в гостинице восемь часов.

Меня заселили на этаж к «Минаю», в конец коридора, где были футболисты «Миная». Когда всё это произошло, я спал. Если бы не спал, начал бы таким же образом драться до последнего.

Утром я узнавал подробности. Вначале подошли к начальнику команды в лобби, с его слов. К нему подошли человек пять из обслуживающего штаба «Миная» и сказали, чтобы он пел гимн Украины. Он ответил отказом и предложил выйти один на один на улицу, если кто-то хочет. Они сказали ему, чтобы он убирал футболистов. Их было человек 25, наших — восемь. Они были готовы, мы — нет. Селекцию хорошую проводим, раз наши восемь не испугались 25 футболистов», — сказал Евсеев на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

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