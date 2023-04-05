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41 минуту назад

ESPN: Месси всерьез рассматривает предложение о переходе в "Аль-Хиляль"

Газета.Ruиещё 1

Шансы на переход аргентинского футболиста «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» значительно возросли и теперь составляют 50 на 50, сообщает ESPN.

Месси всерьез рассматривает предложение о переходе в "Аль-Хиляль"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его информации, «Аль-Хиляль» начал переговоры с Месси еще в конце 2022 года, впрочем, не особо надеясь на успех. Но теперь чемпион мира в составе сборной Аргентины всерьез рассматривает предложение «Аль-Хиляля», которое подразумевает зарплату размером более €400 млн за сезон, и его переезд в Саудовскую Аравию уже не кажется невероятным.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. По информации СМИ, из-за большого сокращения зарплаты при подписании нового соглашения с французским клубом Месси намерен перейти в другую команду. Среди возможных вариантов — возвращение в «Барселону» и переезд в США в один из клубов MLS.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что руководство «Пари Сен-Жермен» недовольно выступлением аргентинского нападающего Лионеля Месси в решающих матчах Лиги чемпионов.

Футбол,Лионель Месси,
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