Месси близок к уходу из «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть парижан по окончании нынешнего сезона, сообщает Ge.globo со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, аргентинец может остаться в составе парижан только в том случае, если согласится на снижение зарплаты.

Отмечается, отец Месси и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пытались договориться об условиях продления контракта, но с каждым разом это становилось всё сложнее.

Также сообщается, что Месси интересен вариант с возвращением в «Барселону», но при этом каталонский клуб ещё не делал официального предложения «ПСЖ» по аргентинскому форварду.