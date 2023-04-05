Ари назвал отстранение от турниров главной проблемой российского футбола

Бывший форвард «Спартака» Ари поделился мнением о будущем российского футбола. Его слова передает Sport24.
«Главная проблема российского футбола сейчас — отстранение. Без участия в международных соревнованиях невозможно развиваться. Это сильно снижает мотивацию игроков. Все футболисты хотят играть с сильнейшими командами мира. В стране очень много сильных команд и талантливых игроковые», — сказала Ари.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Осенью активно стал обсуждаться вопрос перехода в Азиатскую конференцию. Всего в организации состоят 47 национальных команд. В этой конфедерации проходит Кубок Азии, Лига чемпионов АФК и Кубок АФК.