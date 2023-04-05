Ари назвал отстранение от турниров главной проблемой российского футбола

«Главная проблема российского футбола сейчас — отстранение. Без участия в международных соревнованиях невозможно развиваться. Это сильно снижает мотивацию игроков. Все футболисты хотят играть с сильнейшими командами мира. В стране очень много сильных команд и талантливых игроковые», — сказала Ари.