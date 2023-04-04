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50 минут назад

"ПСЖ" каждый сезон выплачивает Мбаппе бонус за лояльность в размере €60 млн

Газета.Ru

«Пари Сен-Жермен» выплачивает нападающему Килиану Мбаппе каждый сезон дополнительно по €60 млн за лояльность к клубу, сообщает французское издание L'Equipe.

«ПСЖ» каждый сезон выплачивает Мбаппе бонус в размере €60 млн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такой щедрый бонус предусмотрен в контракте, который игрок сборной Франции подписал в прошлое межсезонье.

Тогда заполучить Мбаппе стремился мадридский «Реал», но «ПСЖ» смог убедить форварда остаться в Париже благодаря улучшенным финансовым условиям.

Ранее сообщалось, что Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Франции. Он лидирует в списке с окладом €6 млн в месяц до уплаты налогов. Вторую позицию с результатом €3,675 млн занимает 31-летний бразильский нападающий Неймар. На третьей строчке в рейтинге располагается 35-летний аргентинский форвард Лионель Месси, он зарабатывает в месяц до вычета налогов €3,375 млн.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет остаться в «Пари Сен-Жермен», но при этом не готов пойти на сокращение зарплаты в парижском клубе.

Нападающий сообщил руководству клуба, что исключает вариант, при котором продлит контракт с «ПСЖ» на худших финансовых условиях по сравнению с нынешним соглашением.

Футбол,Килиан Мбаппе,Лионель Месси,Реал,
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