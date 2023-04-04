$77.95+1.5084.62+2.23
51 минуту назад

Станислав Магкеев назвал главную уязвимость нынешнего «Зенита»

Чемпионат.com

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев, чей клуб в предстоящем туре Российской Премьер-Лиги встретится с «Зенитом», считает, что главной уязвимостью действующего чемпиона является отсутствие полузащитника Вильмара Барриоса.

Станислав Магкеев назвал главную уязвимость нынешнего «Зенита»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Начинаем разбирать соперника в четверг, обычно за три дня до игры. В первый день смотрим, как они обороняются, во второй — как атакуют, и завершаем всё стандартными положениями.

Уязвимости у «Зенита»? Сейчас единственная — потеря Вильмара Барриоса в центре поля, ключевой игрок лично для меня. Когда он на поле, кажется, что он везде. Эта та команда, которая контролирует мяч и даёт тебе играть. У нас хорошие исполнители в центре поля и атаке, надеюсь, сможем завязать там мяч и создавать моменты», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Футбол,Вильмар Барриос,Станислав Магкеев,Денис Казанский,Зенит,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий