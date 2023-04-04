"Пари НН" объявил об отставке главного тренера Горлова

"Артем Горлов покидает пост главного тренера "Пари НН". Клуб и Артем Горлов расторгли контракт по соглашению сторон. ФК "Пари НН" благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте нижегородского клуба.

Горлов возглавил нижегородскую команду во время зимнего перерыва в РПЛ после ухода Михаила Галактионова в столичный "Локомотив". По информации СМИ, руководство "Пари НН" не устраивали результаты после возобновления сезона — команда идет на 13-м месте, находясь в зоне переходных матчей.