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1 час назад

"Пари НН" объявил об отставке главного тренера Горлова

Газета.Ru

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород" Артем Горлов покинул свой пост после расторжения контракта.

"Пари НН" объявил об отставке главного тренера Горлова
Фото: ФК «Енисей» | Красноярск/VKФК «Енисей» | Красноярск/VK

"Артем Горлов покидает пост главного тренера "Пари НН". Клуб и Артем Горлов расторгли контракт по соглашению сторон. ФК "Пари НН" благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте нижегородского клуба.

Ранее сообщалось, что 5 апреля "Пари НН" объявит о назначении на пост главного тренера бывшего наставника подмосковных "Химок" Сергея Юрана.

Горлов возглавил нижегородскую команду во время зимнего перерыва в РПЛ после ухода Михаила Галактионова в столичный "Локомотив". По информации СМИ, руководство "Пари НН" не устраивали результаты после возобновления сезона — команда идет на 13-м месте, находясь в зоне переходных матчей.

До назначения в "Пари НН" 35-летний Горлов возглавлял красноярский "Енисей".

Ранее спортивный директор "Пари Нижний Новгород" Игорь Кудряшов отреагировал на слова нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, передавшего "приветик" нижегородской команде.

Футбол,Артем Горлов,Михаил Галактионов,Сергей Юран,Игорь Кудряшов,
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