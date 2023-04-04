"Пари НН" объявил об отставке главного тренера Горлова

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород" Артем Горлов покинул свой пост после расторжения контракта.
"Артем Горлов покидает пост главного тренера "Пари НН". Клуб и Артем Горлов расторгли контракт по соглашению сторон. ФК "Пари НН" благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте нижегородского клуба.
Ранее сообщалось, что 5 апреля "Пари НН" объявит о назначении на пост главного тренера бывшего наставника подмосковных "Химок" Сергея Юрана.
Горлов возглавил нижегородскую команду во время зимнего перерыва в РПЛ после ухода Михаила Галактионова в столичный "Локомотив". По информации СМИ, руководство "Пари НН" не устраивали результаты после возобновления сезона — команда идет на 13-м месте, находясь в зоне переходных матчей.
До назначения в "Пари НН" 35-летний Горлов возглавлял красноярский "Енисей".
Ранее спортивный директор "Пари Нижний Новгород" Игорь Кудряшов отреагировал на слова нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, передавшего "приветик" нижегородской команде.