Тихонов назвал причину неудач «Спартака» весной

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал «Матч ТВ», в чем заключаются самые главные причины неудачной игры московской команды после возобновления сезона МИР РПЛ.
В последних четырех матчах лиги у «Спартака» победа, две ничьи и поражение. «Красно белые» занимают 3 е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.
— «Спартаку» этой весной как то совсем тяжело. В чем причина?
— Дело в том, что они очень хорошо выглядели на предсезонном кубке, в начале чемпионата, с «Локо» на кубке здорово сыграли. Наверно, слишком много ожиданий, ажиотаж вокруг «Спартака», чемпионская гонка с «Зенитом», может, где то судейские ошибки, когда теряли очки, а они были.
Совокупно все свалилось на неудачи, плюс потеря футболистов в разные моменты. И, конечно, когда у тебя есть 3–4 голевых момента, а ты не забиваешь — ты не выигрываешь. Будем ждать, они стараются, тренер — молодец, привил ребятам идею. Да, где то не везет и не хватает мастерства. Одно на другое накладывается, кто то ищет отмазки, а кто то, наоборот, ругается. Любая мелочь играет, особенно, когда есть проблемы с судейскими ошибками. Потому что они влияют, когда забиваешь, а гол не засчитывают. Когда есть моменты, которые лишают тебя очков, а ты борешься за высокие места, конечно, это накладывается психологически и у всех появляется нервозность.
— Выход Промеса на замену в матче с «Ахматом» и его последующие возвращение на скамейку не было ошибкой медицинского штаба?
— А кто знает? Тренер говорит, что он тренировался последние дни в общей группе и никаких проблем не было. Возможно, по срокам может он и не был готов. Нужно находиться в команде, чтобы знать точно всю ситуацию. Тренер себе не враг, впускать Промеса, а потом терять его снова на три недели неправильно. Но если он говорит, что тренировался в общей группе и готов сыграть нормально, то тут нужно разбираться внутри.
— Гонка за чемпионство завершена для «Спартака»? Слишком много очков потеряно.
— Конечно много, разница большая. Впереди еще есть игры и команды еще будут терять очки, возможно, и «Зенит» будет терять. А «Ростов» потихоньку набирает свои очки, с трудом, но уже на уверенном втором месте. Посмотрим, как все будет выглядеть, но, думаю, к концовке еще все будут терять очки.
— «Спартак» еще может догнать и обогнать «Ростов»? Или тут нужно думать, как не подпустить к себе ЦСКА и «Динамо»?
— ЦСКА набрал ход, до «Спартака» у них три очка и до «Ростова» шесть. Посмотрим, что будет в концовке. Поля становятся лучше, исполнительское мастерство команд на высоте. Самое главное, чтобы не мешали судейские моменты. Есть ошибки и проблемы, которые не приводят ни к чему хорошему. Не будем сваливать все на судей, конечно. Если ты не реализуешь свои моменты, это не говорит о том, что судья плохой. Пускай команды сами на себя рассчитывают. Если ты стремишься занимать высокие места, то не доложен ошибаться, — сказал Тихонов «Матч ТВ».
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