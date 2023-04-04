Тихонов назвал причину неудач «Спартака» весной

— Дело в том, что они очень хорошо выглядели на предсезонном кубке, в начале чемпионата, с «Локо» на кубке здорово сыграли. Наверно, слишком много ожиданий, ажиотаж вокруг «Спартака», чемпионская гонка с «Зенитом», может, где то судейские ошибки, когда теряли очки, а они были.



Совокупно все свалилось на неудачи, плюс потеря футболистов в разные моменты. И, конечно, когда у тебя есть 3–4 голевых момента, а ты не забиваешь — ты не выигрываешь. Будем ждать, они стараются, тренер — молодец, привил ребятам идею. Да, где то не везет и не хватает мастерства. Одно на другое накладывается, кто то ищет отмазки, а кто то, наоборот, ругается. Любая мелочь играет, особенно, когда есть проблемы с судейскими ошибками. Потому что они влияют, когда забиваешь, а гол не засчитывают. Когда есть моменты, которые лишают тебя очков, а ты борешься за высокие места, конечно, это накладывается психологически и у всех появляется нервозность.