Главным тренером «Пари Нижний Новгород» стал Сергей Юран

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сменил главного тренера. Теперь тренировать команду будет Сергей Юран. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Уточняется, что команда и тренер Артем Горлов расторгли договор по соглашению сторон. В своем заявлении клуб пожелал бывшему наставнику успехов на тренерском пути.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, новым тренером футболистов стал Сергей Юран. В своем Телеграм-канале он назвал его «опытным тренером и великим игроком». Глава региона также добавил, что у нового наставника есть опыт успешной работы с командами разного уровня.

«"Пари НН" должен показывать футбол, достойный нашего города», — подчеркнул губернатор.