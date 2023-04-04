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50 минут назад

Главным тренером «Пари Нижний Новгород» стал Сергей Юран

Елена Прошина

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сменил главного тренера. Теперь тренировать команду будет Сергей Юран. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Главным тренером «Пари Нижний Новгород» стал Сергей Юран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что команда и тренер Артем Горлов расторгли договор по соглашению сторон. В своем заявлении клуб пожелал бывшему наставнику успехов на тренерском пути.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, новым тренером футболистов стал Сергей Юран. В своем Телеграм-канале он назвал его «опытным тренером и великим игроком». Глава региона также добавил, что у нового наставника есть опыт успешной работы с командами разного уровня.

«"Пари НН" должен показывать футбол, достойный нашего города», — подчеркнул губернатор.

Напомним, Горлов был тренером нижегородского клуба с 31 декабря 2022 года, сменив в должности Михаила Галактионова, который в свою очередь ушел в «Локомотив». Юран ранее тренировал ФК «Химки».

Футбол,Артем Горлов,Михаил Галактионов,Сергей Юран,Глеб Никитин,
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