Главным тренером «Пари Нижний Новгород» стал Сергей Юран

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сменил главного тренера. Теперь тренировать команду будет Сергей Юран. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Уточняется, что команда и тренер Артем Горлов расторгли договор по соглашению сторон. В своем заявлении клуб пожелал бывшему наставнику успехов на тренерском пути.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, новым тренером футболистов стал Сергей Юран. В своем Телеграм-канале он назвал его «опытным тренером и великим игроком». Глава региона также добавил, что у нового наставника есть опыт успешной работы с командами разного уровня.
«"Пари НН" должен показывать футбол, достойный нашего города», — подчеркнул губернатор.
Напомним, Горлов был тренером нижегородского клуба с 31 декабря 2022 года, сменив в должности Михаила Галактионова, который в свою очередь ушел в «Локомотив». Юран ранее тренировал ФК «Химки».