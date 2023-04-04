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1 час назад

Семин заявил, что его нужно вернуть в "Локомотив", чтобы нарушить гегемонию "Зенита"

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что железнодорожникам нужно вернуть его на пост наставника команды, чтобы помешать петербургскому «Зениту» раз за разом побеждать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Семин заявил, что его нужно вернуть в "Локомотив"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо меня возвращать, чтобы нарушить эту серию «Зенита»!» — сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу», отвечая на вопрос о том, что он был последним чемпионом России до уже почти пятилетней гегемонии «Зенита».

Семин также сообщил, что верит в интригу в нынешнем сезоне «до последнего».

«Лично я до конца бы не сдался на месте «Ростова», «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. Всякое бывает в футболе, в «Зените» тоже случаются проблемы, когда не играют бразильцы и Барриос», — отметил тренер.

В 2018 году под руководством Семина «Локомотив» стал чемпионом России. Всего за время работы тренера в столичном клубе он трижды приводил команду к победе в РПЛ и шесть раз — в Кубке России.

Футбол,Юрий Семин,Динамо,Зенит,Спартак,
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