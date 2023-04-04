Семин заявил, что его нужно вернуть в "Локомотив"

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что железнодорожникам нужно вернуть его на пост наставника команды, чтобы помешать петербургскому «Зениту» раз за разом побеждать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Надо меня возвращать, чтобы нарушить эту серию «Зенита»!» — сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу», отвечая на вопрос о том, что он был последним чемпионом России до уже почти пятилетней гегемонии «Зенита».

«Лично я до конца бы не сдался на месте «Ростова», «Спартака» , «Динамо» и ЦСКА. Всякое бывает в футболе, в «Зените» тоже случаются проблемы, когда не играют бразильцы и Барриос», — отметил тренер.

В 2018 году под руководством Семина «Локомотив» стал чемпионом России. Всего за время работы тренера в столичном клубе он трижды приводил команду к победе в РПЛ и шесть раз — в Кубке России.