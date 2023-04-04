Стала известна причина возможного ухода Месси из ПСЖ

Аргентинский форвард Лионель Месси близок к уходу из «Пари Сен-Жермен». Причина возможного трансфера стала известна L'Equipe.

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Как сообщает источник, Месси покинет французский клуб по окончании сезона, поскольку не намерен соглашаться на предложенное клубом 75-процентное сокращение зарплаты. Наиболее вероятным остается вариант с возвращением 35-летнего игрока в «Барселону».

Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет заключить с форвардом контракт на год с опцией продления на один сезон. Зарплата в соответствии с соглашением будет составлять шесть-семь миллионов евро в год.