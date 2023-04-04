Минцифры подготовило проект, упрощающий использование паспорта болельщика

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, который позволяет детям до 14 лет проходить идентификацию для посещения футбольных матчей Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) без посещения МФЦ, а пенсионеры и инвалиды будут проходить на игры без очереди. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

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Так, согласно пояснительной записке, дети до 14 лет смогут пройти идентификацию для получения ими паспорта болельщика (Fan ID) удаленно, с использованием портала "Госуслуги", не посещая при этом МФЦ. При этом Минцифры России наделяется правом проверки сведений о таких посетителях спортивных соревнований с использованием государственных информационных систем.

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Инвалиды смогут пройти идентификацию для посещения матчей с помощью лиц, ответственных за направление групповых заявлений на оформление паспортов болельщика.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с АСИ к 1 мая упростить использование паспорта болельщика россиянами, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми.

О карте болельщика

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования". Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на портале госуслуг появилась у зрителей 4 июля 2022 года.