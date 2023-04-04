«Понимаю, это звучит провокационно». Невилл сравнил выступление Роналду и Вегорста за «МЮ»

«Я понимаю, что это достаточно провокационно, и я не хочу проявить неуважения к кому-либо, но я хочу кое о чём сказать. Причины, по которым Вегорст продолжает играть в «МЮ», а Роналду больше нет в клубе, вы можете найти, сравнив первых 19 матчей Криштиану и голландца. Давайте сравним 19 последних матчей, в которых Ваут выходил в стартовом составе, и 19 аналогичных матчей Роналду. Вегорст забил лишь два гола, но при этом его команда забила 37 мячей. С Роналду в составе «Юнайтед» выиграл на три матча меньше и проиграл на четыре встречи больше. Сам он забил 11 голов, но команда при этом забила всего 23 мяча, это бол