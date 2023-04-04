Колосков отреагировал на слухи о назначении Черчесова на пост тренера «Динамо»

«Не уверен, что «Динамо» анализирует тренерский рынок. Бываю на каждой их игре, общаюсь с руководством команды и ни разу не слышал, что кого-то ищут и собираются менять. Как гипотетический вариант, если «Динамо» задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура», — передает слова Колоскова Sport24.

Инсайдер Нобель Арустамян ранее заявил, что Черчесов может возглавить «Динамо». Главным тренером бело-голубых на данный момент является серб Славиша Йоканович . «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В этом сезоне специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. «Ференцварош» занял первое место в группе, опередив «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду».