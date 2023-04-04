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17 минут назад

Колосков сомневается в том, что Черчесов станет новым тренером "Динамо"

Газета.Ru

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о сообщениях о возможном назначении главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова на пост наставника московского «Динамо».

Колосков отреагировал на слухи о назначении Черчесова на пост тренера «Динамо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не уверен, что «Динамо» анализирует тренерский рынок. Бываю на каждой их игре, общаюсь с руководством команды и ни разу не слышал, что кого-то ищут и собираются менять.

Как гипотетический вариант, если «Динамо» задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура», — передает слова Колоскова Sport24.

Инсайдер Нобель Арустамян ранее заявил, что Черчесов может возглавить «Динамо». Главным тренером бело-голубых на данный момент является серб Славиша Йоканович. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В этом сезоне специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. «Ференцварош» занял первое место в группе, опередив «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду».

Футбол,Славиша Йоканович,Вячеслав Колосков,Станислав Черчесов,Динамо,РФС,
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