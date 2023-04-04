Стали известны последствия масштабных приобретений лондонского «Челси» в зимнее трансферное окно, когда главным тренером команды был Грэм Поттер. Об этом сообщает издание The Athletic.

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По информации источника, «Челси» пришлось переоборудовать помещения раздевалки для того, чтобы в ней помещались все приобретённые футболисты, но даже при таких условиях некоторым игрокам не находилось места, и они были вынуждены переодеваться в коридоре снаружи.

Среди тех, кто были вынуждены переодеваться за пределами раздевалки были полузащитник Михаил Мудрик и защитник Нони Мадуэке, пополнившие состав команды в зимнее трансферное окно.