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29 минут назад

Раздевалка «Челси» при Поттере была переполнена. Мудрику приходилось сидеть в коридоре

Чемпионат.com

Стали известны последствия масштабных приобретений лондонского «Челси» в зимнее трансферное окно, когда главным тренером команды был Грэм Поттер. Об этом сообщает издание The Athletic.

Стали известны последствия масштабных приобретений лондонского «Челси»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, «Челси» пришлось переоборудовать помещения раздевалки для того, чтобы в ней помещались все приобретённые футболисты, но даже при таких условиях некоторым игрокам не находилось места, и они были вынуждены переодеваться в коридоре снаружи.

Среди тех, кто были вынуждены переодеваться за пределами раздевалки были полузащитник Михаил Мудрик и защитник Нони Мадуэке, пополнившие состав команды в зимнее трансферное окно.

Командные собрания, которые обычно проходили в зале главного здания тренировочного центра, были на столько многолюдными, что некоторым игрокам приходилось сидеть на полу.

Футбол,Михаил Мудрик,Грэм Поттер,
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