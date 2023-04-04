Кобелев: Дзюба может перегнать по голам Малкома и Промеса

«Я ещё зимой говорил, что его выступление за «Локомотив» зависит от физической готовности. Сейчас он в великолепной форме.



Он не только может догнать Малкома и Промеса, у которых по 16 мячей, но и перегнать их. Для него сейчас очень важный момент, Артём любит сложности, это вызов для него и мотивация. А тут их несколько — и спасти клуб и показать, что свои снайперские способности форвард не растерял.



Дзюба в штрафной обыграет любого защитника нашей лиги, поэтому и неудивительно, что он делает хет-трики и дубли», — приводит слова Кобелева Legalbet.