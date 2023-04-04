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30 минут назад

Кобелев: Дзюба может перегнать по голам Малкома и Промеса

Чемпионат.com

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игровом уровне нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. По мнению специалиста, Дзюба может побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ, а также он может обыграть один-в-один любого защитника из чемпионата России.

Кобелев: Дзюба может перегнать по голам Малкома и Промеса
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я ещё зимой говорил, что его выступление за «Локомотив» зависит от физической готовности. Сейчас он в великолепной форме.

Он не только может догнать Малкома и Промеса, у которых по 16 мячей, но и перегнать их. Для него сейчас очень важный момент, Артём любит сложности, это вызов для него и мотивация. А тут их несколько — и спасти клуб и показать, что свои снайперские способности форвард не растерял.

Дзюба в штрафной обыграет любого защитника нашей лиги, поэтому и неудивительно, что он делает хет-трики и дубли», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Футбол,Андрей Кобелев,Динамо,
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