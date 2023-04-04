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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Люком Шоу

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Люком Шоу. Новое соглашение сторон рассчитано до 2027 года.

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Люком Шоу
© Чемпионат.com

«Девять лет назад я подписал контракт с этим удивительным клубом, и я очень рад, что продлеваю своё пребывание в нём. С тех пор как я приехал в Манчестер много лет назад, я очень вырос и как человек, и как игрок. Я знаю, что необходимо для успеха в таком клубе, как этот.

Мы находимся в начале пути под руководством главного тренера и его штаба. Мы добились успеха уже в нынешнем сезоне, но хотим большего. Есть прекрасная возможность создать здесь нечто особенное, и я собираюсь отдать все силы, чтобы стать частью этого», — приводит слова Люка Шоу официальный сайт «Манчес

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